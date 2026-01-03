¿A qué hora ocurrirá el perihelio este 3 de enero de 2026?

Este próximo 3 de enero, se estima que llegará el perihelio para el 2026, por lo que te damos los detalles exactos como la hora en la cual ocurrirá este fenómeno natural.

El perihelio 2026 ocurrirá este 3 de enero

El perihelio, de acuerdo con la astronomía, es el punto de la órbita de un planeta, cometa o cualquier cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, en el que se encuentra más cerca de este, es decir que es el momento de máxima aproximación a la estrella.

Y, en el caso de la Tierra, el perihelio, el fenómeno astronómico que acontece cada año, ocurrirá este 3 de enero del 2026 aproximadamente a las 18:30 UTC, es decir a las 12:30 hora de México.

La distancia entre el Sol y la Tierra será de 147 millones de kilómetros, es decir de 5 millones de kilómetros más cerca durante el perihelio.

Y aunque el perihelio no causa las estaciones, sí hace que el invierno en el norte del planeta sea más corto y el verano del sur también; de igual manera hace que la Tierra reciba un 7% más de luz solar directa que en el afelio.