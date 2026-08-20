A la baja policías en Cuauhtémoc, mayoría de aspirantes reprueban control y confianza

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza señaló que una gran cantidad de aspirantes a policía municipal no aprueban los exámenes de control y confianza por lo que el número de ingresos se ha visto disminuido.

No obstante, dijo que los índices delictivos han disminuido en los últimos años y aseguró que el municipio de Cuauhtémoc cuenta con el respaldo del Estado a través del Mando Único y de la Plataforma Centinela.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional por la presencia en la región.