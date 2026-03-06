A cinco días del derrame de hidrocarburo, inicia limpieza en playas del sur de Veracruz

Veracruz, Ver. Luego de 5 días de haberse reportado la presencia de hidrocarburo derramado en playas del sur de Veracruz, finalmente las autoridades han comenzado con las tareas de limpieza y la instalación de un Puesto de Comando Unificado.

Con el liderazgo de la Secretaría de Marina y representantes de la Secretaría de Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), así como la Secretaría de Protección Civil (PC), la Procuraduría del Medio Ambiente y autoridades municipales, las autoridades pretenden hacer frente a la emergencia ambiental.

Personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), realizaron algunos recorrido por la zona, la cual se estima en mas de 50 kilómetros afectados.

“En seguimiento a la atención por la presencia de hidrocarburo en playas del sur de la entidad, fue instalado un Puesto de Comando Unificado (PCU), desde el cual se coordinarán los trabajos de los tres niveles de gobierno”, indicó el Gobierno del Estado de Veracruz en un comunicado.

La Gobernadora Rocío Nahle García señaló que Pemex ya está atendiendo la emergencia y dijo que ella personalmente acudirá al sur del estado para atender la situación, sin embargo no precisó la fecha en la que lo hará.

Por su parte, la secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, señaló que como parte de las tareas de limpieza de la zona afectada se han contratado pescadores.

Dijo desconocer cuantos ciudadanos serán empleados de manera temporal para atender la emergencia medioambiental, sin embargo apuntó que estas acciones comenzaron en el municipio de Coatzacoalcos.

“Ya comenzó la limpieza, inició en el municipio de Coatzacoalcos y se están haciendo los últimos ajuste, (…) se está recuperando, se están haciendo los acuerdos para tener la recuperación del material en todas las costas, se contrato pescadores, hombres y mujeres de las localidades para poder hacer la recuperación”, infirmó.

Por su parte, la Secretaría de Turismo del estado de Veracruz informó que brindará apoyos a los prestadores de servicios que se han visto afectados por el derrame de hidrocarburos ocurrido en la zona sur de la entidad.

Igor Rojí, titular de la dependencia, dijo que hasta el momento desconocen en qué consistirá este apoyo, sin embargo recalcó que las personas impactadas de manera negativa.

“Si los vamos a apoyar, hay maneras, vamos a ir a trabajar con ellos esta semana, yo creo que la próxima semana vamos a estar ahí viendo de que manera los podemos apoyar”, indicó.