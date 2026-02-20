4to año de Maru Campos ha dado infraestructura en Guachochi: Pepe Yáñez

El presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yañez señaló que ante la víspera del 4to Informe de Gobierno de la mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván, se ha dado un buen año de actividades que ha favorecido a la sierra tarahumara.

“Se han hecho arreglos muy importantes desde arreglos carreteros, infraestructura turística y más de 75 millones de pesos en turismo el año pasado, te puedo decir que estamos contentas por los buenos trabajos y las buenas noticias en salud”, comentó.

El alcalde señaló que el gobierno del estado encabezado por Maru Campos ha hecho un trabajo extraordinario en materia de salud con el control del sarampión.

Asimismo, resaltó que acudirá al informe que presentará la mandataria el próximo 1 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.