Hallan cuerpo calcinado en colonia Madera 65

El cuerpo de una persona sin vida completamente calcinado al que ataron de pies y manos y al parecer le prendieron fuego en el lugar, fue localizado en un camino de tracería de la calle Mina La princesa cruce con Tomochi de la colonia Madera 65 a espaldas de la barda perimetral de la empresa Interceramic.

Fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades, arribando al lugar elementos de la Policía Municipal quienes, al localizar el cuerpo, acordonaron ampliamente el perímetro. Asimismo, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía recabaron evidencia en torno al hecho para una posterior investigación.

El reporte preliminar de este macabro hallazgo señaló a la prensa que la víctima fue quemada aún con vida, por las características de la postura y gesto en el rostro.