4 millones de pesos, menos impuestos: de cuánto es realmente el premio de La Casa de los Famosos México

El ganador de La Casa de los Famosos México recibirá un premio anunciado de 4,000,000 pesos durante la final de este domingo 4 de octubre de 2026, pero el monto disponible dependerá de la retención fiscal aplicable al concurso y de la entidad donde se entregue.

La gala comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz como finalistas. El cálculo de 35% que circula en redes no corresponde, en automático, al régimen fiscal de premios.

La versión que plantea que el SAT descontará 1,400,000 pesos y dejará un pago final de 2,600,000 pesos parte de aplicar una tasa general de 35%. Esa tasa es la máxima de la tarifa anual para ciertos ingresos acumulables de personas físicas, pero la Ley del ISR tiene un capítulo específico para premios de concursos, sorteos, rifas y juegos autorizados.

El artículo 137 de la Ley del ISR considera como ingresos por premios los que derivan de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase legalmente autorizados. El reality de Televisa entra, en principio, en esta categoría fiscal.

La Ley del ISR prevé una tasa federal de 1% o 21% para premios

El artículo 138 de la Ley del ISR establece que el impuesto federal sobre premios se calcula con una tasa de 1% sobre el valor del premio cuando la entidad federativa no cobra un impuesto local por ese concepto o cuando dicho gravamen no excede 6%.

La misma disposición contempla una tasa federal de 21% si el impuesto local aplicable a los premios rebasa 6%. La retención la realiza quien entrega el dinero, por lo que el ganador recibe el monto después de los descuentos que correspondan.

El umbral de 600,000 pesos tampoco activa, por sí solo, una retención de 35%. La Ley del ISR señala que las personas físicas deben informar en su declaración anual los préstamos, donativos y premios que, de manera individual o conjunta, superen esa cantidad.

Esa obligación informativa es distinta al pago del impuesto. El ganador deberá reportar el premio en la declaración anual si rebasa el límite, aun cuando el organizador haya hecho la retención correspondiente al momento de entregar el maletín.

Ciudad de México aplica 6% local sobre premios de concursos

El Código Fiscal de la Ciudad de México fija una tasa de 6% para quienes obtienen premios de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos. La norma también obliga a los organizadores a retener el impuesto y enterarlo ante la autoridad local.

Si el premio de La Casa de los Famosos México se causa bajo las reglas de la capital, la carga directa sería de 1% federal y 6% local. En ese escenario, el descuento conjunto sería de 7%, no de 35%.

El cálculo quedaría de la siguiente manera: sobre los 4,000,000 pesos anunciados, el ISR federal representaría 40,000 pesos. El gravamen local de 6% equivaldría a 240,000 pesos. La retención total sería de 280,000 pesos.

Con esa referencia, el ganador o ganadora recibiría un estimado de 3,720,000 pesos. La cifra final puede variar según el lugar fiscal de pago, las reglas contractuales de la producción y el tratamiento que el organizador dé al premio.

El Código Fiscal capitalino establece que el impuesto local se calcula sobre el valor total del premio obtenido.

Los 4,000,000 pesos corresponden únicamente al primer lugar

La producción de La Casa de los Famosos México anuncia que el premio de 4,000,000 pesos será entregado de forma exclusiva a quien termine en el primer sitio. Los finalistas que ocupen del segundo al quinto lugar no tienen un incentivo económico adicional anunciado por la competencia.

La gala final se transmite por Las Estrellas y la plataforma ViX. La pregala comienza a las 19:45 horas y el programa principal arranca a las 20:30 horas, según información difundida por la producción.

Los cinco participantes que llegan a la última emisión son Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz. La votación del público define las posiciones finales y al habitante que se queda con el maletín.

La producción confirma que los votos permanecen abiertos hasta la gala. Las personas con suscripción ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios en la página oficial del programa.

El nombre del cuarto ganador de La Casa de los Famosos México se conocerá este 4 de octubre. Antes de asumir que recibirá solo 2,600,000 pesos, habrá que conocer la retención aplicada por la producción y la entidad fiscal que corresponda al pago del premio.