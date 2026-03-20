⁠Anna Kournikova revela el nombre de su cuarto hijo con Enrique Iglesias

A meses de que el menor de la familia Iglesias Kournikova naciera, Anna Kournikova confirmó que su bebé con Enrique Iglesias es niño.

El 17 de diciembre de 2025 Anna Kournikova y Enrique Iglesias dieron la bienvenida a su cuarto hijo, el hermano menor de Lucy, Nicolas y Mary. La pareja conformada por la ex tenista de 44 años y el cantante de 50, habían mantenido como un misterio tanto el nombre como el sexo de su nuevo bebé hasta que Anna lo reveló en una publicación de Instagram.

¿Cómo se llama el nuevo bebé de Anna Kournikova y Enrique Iglesias?

El 19 de marzo, Enrique Iglesias compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se puede ver a Anna Kournikova fotografiando a sus cuatro hijos, incluyendo al bebé que recién recibieron en diciembre de 2025. El cantante español acompañó la publicación con el mensaje “Familia” y emojis de corazón.

El hijo menor de Anna y Enrique nació el 17 de diciembre de 2025. (Instagram – @annakournikova)

Horas más tarde, Anna Kournikova publicó la misma fotografía pero con una mensaje que reveló finalmente que su bebé es niño y se llama Romeo. La ex tenista enlistó los nombres de sus hijos: “Lucy + Nicolás + Mary + Romeo”.

La sección de comentarios de la publicación de Kournikova se llenó de mensajes de fanáticos tanto de la ex tenista como del cantante mostrando su admiración y apoyo a la familia que han formado, así como admirando el nombre del bebé, Romeo.

La familia de Anna Kournikova y Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en 2001 cuando grabaron el videoclip de la canción Escape , donde actuaron de una manera muy romántica. Unos meses después, en agosto de 2002, debutaron como pareja en los MTV Video Music Awards.

Anna y Enrique oficializaron su noviazgo en la alfombra roja de los MTV Music Video Awards en 2002. (Getty Images)

Según People , la pareja despertó rumores de un posible compromiso cuando Kournikova fue vista con un anillo de diamantes en el Campeonato Mundial de Tenis de 2004, pero fueron desmentidos. Cuatro años después, Anna reveló a la misma fuente que no tenía planes de casarse con el cantante.

La ex tenista, Anna Kournikova, afirmó no tener planeado casarse con Enrique Iglesias. (Getty Images)

En 2012, Enrique Iglesias habló con la revista Parade y explicó que para él y Anna no era necesario casarse: “Quizás sea porque mis padres están divorciados, pero no creo que uno ame más a alguien por un papel. Hoy en día, no es tabú tener hijos sin estar casado. Lo que importa es ser un buen padre o madre, punto”.

Enrique Iglesias declaró que casarse no era algo necesario ni para Anna, ni para él. (Getty Images)

El 16 de diciembre de 2017, finalmente Anna y Enrique se convirtieron en papás tras concebir a sus mellizos Nicholas y Lucy, después de mantener el embarazo de la ex tenista en secreto. El 30 de enero de enero de 2020, recibieron a su tercera hija, Mary, cuyo apodo en ruso, la lengua materna de Kournikova, es ‘Masha’.

Antes de Romeo, Anna y Enrique ya eran padres de Nicholas, Lucy y Mary. (Instagram – @annakournikova)

El pasado 17 de diciembre de 2025, nació el menor de la familia entre Anna Kournikova y Enrique Iglesias, su cuarto hijo, Romeo. Desde que comenzó su noviazgo y hasta ahora, el cantante y la ex tenista se han consolidado como una de las parejas más duraderas y también de las más privadas del mundo del entretenimiento.