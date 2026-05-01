Obtienen Olvera y Celaya plata en Beijing

Los medallistas olímpicos mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya se colgaron esta noche -ya en la mañana de Beijing- la presea de plata en la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados.

Los tricolores subieron al podio en la prueba sincronizada desde el trampolín de 3 metros logrando una puntuación total de 420.57 puntos.

El primero puesto fue para los locales. La dupla de Wang Zongyuan y Zheng Jiuyuan terminaron después de seis clavados con un total de 460.68 puntos.Y el tercer puesto fue para la dupla del Reino Unido, quienes sumaron 406.20 puntos.

La diferencia entre los chinos y mexicanos fue de 40.11 puntos

Información tomada de Agencia Reforma