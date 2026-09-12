Zverev derrota a Khachanov y es el primer finalista del US Open

Nueva York. El alemán Alexander Zverev derrotó este viernes al ruso Karen Khachanov y avanzó a la final del Abierto de Estados Unidos, en la que chocará contra un jugador local, Ben Shelton o Frances Tiafoe, quienes se enfrentarán esta misma tarde.

Zverev, primer sembrado, superó en un áspero duelo a Khachanov por 6-3, 7-6 (9/7) y 7-6 (8/6) para meterse en su tercera final consecutiva de Grand Slam.

El germano, ganador en Roland Garros y subcampeón en Wimbledon, será favorito el domingo para conquistar un torneo en el que Jannik Sinner causó baja por lesión y Carlos Alcaraz fue eliminado en cuartos de final.

Zverev, quien resistió dos pelotas de Khachanov para anotarse el tercer set, tendrá el domingo la posibilidad de sacudirse los fantasmas de su debacle en la final de 2020, cuando se dejó remontar dos sets por el austriaco Dominic Thiem.

A sus 29 años, el alemán está firmando la mejor temporada de su carrera y podría cerrarla con una cosecha mayor de Grand Slams que los gigantes Sinner y Alcaraz. Afectados por lesiones, el italiano y el español se han conformado con un título cada uno.

“A veces las cosas caen de tu lado. Estuve tan cerca tantas veces y quizás esta vez Dios dijo: ‘Este va a ser tu año’”, dijo Zverev sobre una campaña en la que podría incluso amenazar el número uno mundial de Sinner.

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En Nueva York fue de menos a más hasta este sólido triunfo ante Khachanov, número 50 de la ATP e invitado inesperado a estas semifinales.

Hasta las dos de la madrugada tuvo que sufrir Zverev en sus dos primeras rondas. Después, explotando un cuadro muy favorable, avanzó sin apuros ni tampoco brillantez.

Tras esos dos primeros partidos “empecé a pegarle mejor a la pelota y mi tenis mejoró, sino no estaría en la final del US Open”, remarcó.

Siniakova y Townsend se coronan en dobles femeninos

La checa Katerina Siniakova y la estadunidense Taylor Townsend se proclamaron este viernes campeonas de los dobles femeninos del US Open, completando el pleno de títulos en los torneos de Grand Slam.

La dupla, que era la primera sembrada en Nueva York, remontó un set en contra para imponerse a las locales Ashlyn Krueger y Robin Montgomery por 5-7, 6-0 Y 6-2.

Siniakova y Townsend ya tenían en su poder el trofeo de Wimbledon de 2024, el del Abierto de Australia de 2025 y el de Roland Garros este año.

Para Siniakova, es el duodécimo título grande de su carrera en dobles y también la segunda vez que completa el Grand Slam de carrera, que anteriormente logró junto a su compatriota Barbora Krejcikova entre 2018 y 2022.