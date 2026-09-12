México fue eliminado en primera ronda del Mundial Sub-20 femenil; perdió con Argentina el último juego de grupo

Ciudad de México. En uno de los episodios más desafortunados en selección juveniles, México quedó eliminado apenas en la fase de grupos del Mundial Sub 20 Femenil de Polonia 2026. Las Tricolores mostraron altibajos en el estadio Katowice al primero dar la voltereta y después dejar escapar una ventaja de un tanto para caer al final por 3-2 ante Argentina, el cual se quedó con el boleto a los octavos de final.

El equipo dirigido por Doriva Bueno, que tiene a varios elementos con experiencia en la Liga Mx, firmó una de las peores actuaciones de México en su historia en este torneo. Desde Francia, el Tricolor no había sido eliminado en la primera fase del Mundial pues llegó a los cuartos de final en Costa Rica 2022 y a los octavos de final en Colombia 2024.

Ahora, apenas sumaron un punto tras el empate con Benin en el inicio de la competencia. Fue el único partido donde salieron con un poco de tranquilidad pues después cayeron ante Polonia y Argentina. Por eso, estaban o ligadas a vencer a la Albiceleste para seguir con vida en el certamen, pero las desatenciones y la falta de acierto en el ataque les impidieron conseguir esa meta.

Argentina se quedó con el pase a la siguiente ronda al ubicarse en el segundo puesto del grupo A con seis puntos, mientras que el otro boleto fue para el líder Polonia que cerró la fase de grupos con paso perfecto y nueve unidades tras golear 4-1 Benin.

El duelo fue complejo desde el inicio para las tricolores. Annika Paz le dio la ventaja a la Albiceleste a los 29 minutos con un atropellado remate de cabeza frente al arco.

México reaccionó cerca del descanso cuando Deiry Ramírez, joven ariete de Tigres, sacudió las redes con un golazo desde fuera del área al minuto 36. La ariete dio la voltereta en el marcador apenas cinco minutos después con un remate de testa tras quitarse la marca del rival.

Deiry fue aguerrida en el ataque e incluso logró llegar a la meta al inicio del complemento pero una falta previo anuló el tanto. Así, por más de 40 minutos, México tuvo el boleto de los octavos de final en sus manos, hasta que Argentina sorprendió cerca del final.

Alma Velasco igualó al 78 tras rescatar el balón en un rebote de un tiro libre, donde la zaga tricolor se mostró desconcertada. Poco después apareció Dolores Delgado para sentenciar la victoria al 90+2 tras aprovechar los errores de la defensa mexicana y la arquera Camila Vázquez que dejaron sola la meta.