Arabia Saudita cierra oleoducto Este-Oeste tras ataque; le permitía bombear petróleo evitando Ormuz

Arabia Saudita cerró el oleoducto Este-Oeste después de varios ataques contra él, informó este viernes el Ministerio de Energía del reino.

“El jueves por la mañana el oleoducto Este-Oeste en las zonas de Riad y Medina sufrió varios ataques, tras lo cual se suspendieron las operaciones del oleoducto como medida de precaución”, indicó el organismo​​​.

Asimismo, la cartera precisó que se registraron víctimas tras los ataques, quienes ya recibieron la asistencia médica necesaria.

De acuerdo con el informe, los servicios de emergencia y los equipos técnicos especializados comenzaron a trabajar inmediatamente después de los ataques.

Aramco ha utilizado el oleoducto Este-Oeste para aumentar el flujo de petróleo desde la costa oriental de Arabia Saudita hasta el Mar Rojo después de que comenzaran los ataques aéreos estadunidenses e israelíes contra Irán hace seis meses, lo que llevó a Teherán a cerrar de facto el estrecho de Ormuz.