Arabia Saudita cierra oleoducto Este-Oeste tras ataque; le permitía bombear petróleo evitando Ormuz

Arabia Saudita cerró el oleoducto Este-Oeste después de varios ataques contra él, informó este viernes el Ministerio de Energía del reino.
“El jueves por la mañana el oleoducto Este-Oeste en las zonas de Riad y Medina sufrió varios ataques, tras lo cual se suspendieron las operaciones del oleoducto como medida de precaución”, indicó el organismo.
Asimismo, la cartera precisó que se registraron víctimas tras los ataques, quienes ya recibieron la asistencia médica necesaria.
De acuerdo con el informe, los servicios de emergencia y los equipos técnicos especializados comenzaron a trabajar inmediatamente después de los ataques.
Aramco ha utilizado el oleoducto Este-Oeste para aumentar el flujo de petróleo desde la costa oriental de Arabia Saudita hasta el Mar Rojo después de que comenzaran los ataques aéreos estadunidenses e israelíes contra Irán hace seis meses, lo que llevó a Teherán a cerrar de facto el estrecho de Ormuz.