La actriz Erika Buenfil reveló la felicidad que la da ver a su hijo rodeado de felicidad y amor.

Erika Buenfil habló sobre la relación que actualmente mantiene su hijo Nicolás con su papá, Ernesto Zedillo Jr , y sus medias hermanas, aunque prefirió mantenerse al margen de los detalles de esta convivencia. La actriz también reveló que tuvo que ponerle un ultimátum a su hijo cuando comenzó a combinar sus estudios con su trabajo en Televisa y explicó que, como mamá, se considera una suegra protectora.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F11%2Ferika-buenfil-rompe-el-silencio-sobre-la-convivencia-de-nicolas-con-su-papa-ernesto-zedillo-jr&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

Erika Buenfil rompe el silencio sobre la convivencia de Nicolás con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Erika fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde esperaba a su hermana para irse juntas de vacaciones. Durante el encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre la cercanía que Nicolás ha presumido recientemente con su papá y sus medias hermanas.

Aunque evitó entrar en detalles sobre la relación familiar, Buenfil aseguró que todo marcha bien. “Pues muy bien, muy bonita”.

La actriz también fue cuestionada sobre lo que representa para ella, como madre, ver a su hijo pleno y disfrutando de la convivencia con su familia paterna. “Sí, para mí ver a mi hijo completo y lleno de amor y lleno de entusiasmo y rodeado de gente que lo cuida y lo protege me hace sentir muy feliz”.

Aunque Nicolás ha compartido públicamente algunos momentos de convivencia con su papá y sus medias hermanas, Erika dejó claro que prefiere respetar esa parte de la vida de su hijo y no profundizar en detalles.

Por otra parte, Buenfil reveló que en algún momento tuvo que ponerle un ultimátum a Nicolás para que decidiera entre continuar trabajando en Televisa o darle prioridad a sus estudios, pues ambas actividades estaban afectando su rendimiento.

“Es que o colegio o trabajo, no se podía, el colegio lo demandaba mucho y el trabajo también y entonces los tiempos no combinaban, terminaba exhausto, llegaba muy tarde a la casa porque trabaja en la tarde, pero se levantaba muy temprano. Nicolás sale muy temprano al colegio, entonces no estaba rindiendo en ninguna de las dos, y yo le dije pues primero que nada la universidad, que no es negociable”.

La actriz explicó que su decisión no estuvo relacionada con impedir que su hijo desarrollara una carrera en el medio artístico, sino con la necesidad de que pudiera cumplir primero con sus responsabilidades académicas y evitar que el exceso de actividades terminara afectándolo.

Erika también habló de su faceta como mamá y aseguró que no es una mujer celosa cuando se trata de las relaciones sentimentales de Nicolás. Por el contrario, afirmó que procura ser una figura protectora incluso con las parejas de su hijo.

“Siempre y cuando lo quieran y siempre y cuando me lo cuiden y le cuiden su corazón y de hecho yo soy muy protectora de las relaciones que él tenga, o sea yo sí protejo mucho a la novia, yo siempre digo voy a estar del lado de ella si tú te portas mal voy a estar del lado de ella”.

Con esta declaración, Buenfil dejó ver que su prioridad es el bienestar emocional de Nicolás, por lo que incluso estaría dispuesta a respaldar a su futura nuera si considera que su hijo no se comporta correctamente.

Mientras tanto, la actriz se tomó unos días para descansar y disfrutar de tiempo en familia, pues fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando a su hermana, con quien viajará para pasar unas vacaciones.