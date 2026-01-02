Zona del Acueducto fue de las más vandalizadas para Mantenimiento Urbano en 2025: Medellín

El director de Mantenimiento Urbano del Municipio, Christian Medellín, subrayó que en 2025 donde más vandalismo al sistema de alumbrado hubo fue, en la zona del Acueducto sobre la prolongación Teófilo Borunda, en esa área donde ya comienzan los trabajos para la nueva gaza.

El titular de la dependencia, compartió que en especifico, en ese lugar el cableado iba por nivel del suelo, lo cual permitía que los amantes de lo ajeno, lo dañaran, dejando claro que se detectó que este tipo de vandalismo, ya no se hacía tanto por robar y vender el material, sino que simplemente para frustrar el trabajo de iluminación de la capital.

“Estos actos vandálicos, no tienen la intención de robarse el cable, la intención de simplemente apagar los circuitos, porque es una entrada y salida de una colonia donde se han registrado diversos actos vandálicos y número tres, pues con esta con ese entendimiento nos dimos a la idea de ser cambio del del cable que estaba a pie de banqueta, a pie de piso por un cable aéreo, en donde ya sea completamente, pues ahora sí que difícil, sino siendo imposible no a través de una grúa solamente hacerla el corte de los cables, para evitar que se siga dañándola e infraestructura de iluminación de esta zona, a raíz de que hicimos este cambio en esta zona, y algunos segmentos también del periférico de la juventud, muy cercanos, ahí se dejaron de tener las fallas de alumbrado derivado del corte intencional de poder los cables, no lo que buscaban simplemente era dañar la infraestructura para cometer actos vandálicos. Tiene sentido y debemos buscando durante este año lugares donde se obtengan ese tipo siniestros para hacer las mejoras necesarias, no ya es más difícil conseguir una grúa que te levante 12 m para cortar cable que tener lo de piso”.

Por su parte, Medellín Ruiz recordó que en esta semana sí hubo reportes de vandalismo, sin embargo, para este año que inicia, hay presupuesto para dar soluciones a estos casos, que cada vez más, se refuerzan para que no saqueen cables.

Y es que al cuestionarle, porqué se han visto luminarias en intermitente, comentó que es ahí cuando alguien intentó dañarlas para mantener a oscuras la colonia donde se tienen índice delictivo. Finalmente, recordó que en este 2026 culminarán con la modernización de luminarias al 100 por ciento.