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Con IA, Trump ‘se talla’ en el Monte Rushmore

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este viernes un montaje hecho con IA que representa su cara tallada en oro en el Monte Rushmore, famoso por tener los rostros esculpidos de cuatro mandatarios fundamentales en la historia del país: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El monumento es considerado como un símbolo de democracia y libertad.

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