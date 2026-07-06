Con IA, Trump ‘se talla’ en el Monte Rushmore

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este viernes un montaje hecho con IA que representa su cara tallada en oro en el Monte Rushmore, famoso por tener los rostros esculpidos de cuatro mandatarios fundamentales en la historia del país: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El monumento es considerado como un símbolo de democracia y libertad.

🚨 NOW: President Trump just posted himself carved into MOUNT RUSHMORE after flying over it in Air Force One Cue the MELTDOWNS 🤣 And this is the GOLDEN version! 🇺🇸 pic.twitter.com/oZP2XfHuGA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 4, 2026