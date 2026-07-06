Prevén lunes con lluvias en la región serrana; máxima será de 33°C en la ciudad de Chihuahua

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y fresco en sus sierras. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el noreste y oeste de Chihuahua y en el este de Nuevo León.

⚠️En entidades del noroeste, norte, sur y sureste de #México, se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes y #Rachas de #Viento durante las próximas tres horas. Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/aIWAGNr2Oy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 6, 2026

Lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur); y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur) y San Luis Potosí (norte), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos; asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Aguascalientes.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y con posible caída de granizo. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí y de la misma intensidad, pero de componente sur en Nuevo León, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas Chihuahua y Aguascalientes.