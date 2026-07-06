“Me despido de la Selección y me voy con mucho orgullo”: Javier Aguirre afirma que le deja a Rafa Márquez una base sólida

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, tenía un rostro desencajado luego de quedar eliminado 2-3 ante Inglaterra en los Octavos de Final en el Estadio Azteca, sobre todo porque no pudieron concretar el gol del empate pese a tener un hombre más durante gran parte del segundo tiempo. Sabe que su ciclo ha llegado a su final, toda vez que su auxiliar Rafael Márquez tomará su lugar de cara al Mundial del 2030.

“No pudimos concretar, no pudimos darle una noche más de alegría a la gente, le agradezco al público mexicano de todo el país, estos cinco partidos fueron inolvidables. Me despido de la Selección, del Estadio Azteca, me voy con mucho orgullo y sentimiento porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística”, indicó el ‘Vasco’ en conferencia.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, que continúa con esto, le vienen cuatro años muy buenos, hay una base sólida. No hay un jugador que destaque por encima de nadie, es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta forma duele. Deben de irse con la cabeza en alto, si hay una crítica debe ser al entrenador porque él decide quién y cómo”, añadió.

Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: “No te puedes equivocar porque te condena. Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos”, externó.

Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron: “No les puedo reprochar nada”, puntualizó.