Zoë Kravitz desata rumores de infidelidad a Harry Styles; la captaron muy cercana a su mánager

Zoë Kravitz fue captada disfrutando del concierto de Harry Styles en una actitud muy cercana con Jeff Azoff, mánager del cantante.

Un video grabado durante uno de los recientes conciertos de Harry Styles en el estadio de Wembley, en Londres, provocó una serie de reacciones entre los seguidores del cantante. En las imágenes aparece su prometida, Zoë Kravitz, disfrutando del show junto a Jeff Azoff, mánager del artista, en una actitud muy cariñosa, lo que para algunos fue suficiente para especular sobre una supuesta crisis en la relación de la pareja.

Zoë Kravitz desata rumores de infidelidad con Harry Styles

El video que se viralizó en redes sociales muestra a la actriz platicando, cantando y riendo con Jeff Azoff desde una zona VIP del estadio. Ambos se mostraban muy cercanos mientras disfrutaban de una de las presentaciones de Harry Styles en Wembley como parte de su gira Together, Together, con la que promociona su más reciente álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

La cercanía generó opiniones divididas; algunos usuarios consideraron que había gestos demasiado cariñosos, mientras que otros descartaron cualquier insinuación y señalaron que simplemente se trataba de una plática entre dos personas que forman parte del mismo círculo del cantante.

Las especulaciones también llamaron la atención porque ambos mantienen relaciones sentimentales. Kravitz está comprometida con Harry Styles, mientras que Azoff está casado con Glenne Christiaanse, ejecutiva de la industria musical vinculada a Apple Music.

Harry Styles y Zoë Kravitz (Getty Images)

Los rumores de una supuesta crisis llegan en un momento en el que la relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz parecía avanzar hacia una nueva etapa. De acuerdo con Page Six, la pareja se comprometió después de ocho meses de noviazgo y ya preparan celebrar una boda íntima con familiares y amigos cercanos.

Incluso ha trascendido que contemplan realizar dos ceremonias: una en Londres y otra en Nueva York, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente los detalles.

Zoë Kravitz habla sobre la presión de la fama

Mientras las imágenes continúan circulando en redes sociales, Zoë Kravitz habló recientemente sobre cómo ha cambiado su vida privada desde que hizo pública su relación con Harry Styles. En una entrevista para la edición británica de Vogue, la actriz reconoció que la constante atención mediática no siempre es fácil de sobrellevar.

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Zoë Kravitz attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) (Getty Images)

“Soy consciente de lo que está pasando. Soy consciente de cuándo está pasando, como cuando hay ocho personas fuera de mi casa, eso es súper incómodo. Soy consciente de todos los ingredientes que crean lo que estamos hablando. Pero eso no significa que necesariamente estés bien con eso”.

La actriz, de 37 años, reconoció que, aunque creció acostumbrada a la exposición pública por ser hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, todavía hay momentos en los que el interés por su vida resulta difícil de manejar.

“Hay momentos en los que solo quieres esconderte porque es abrumador y luego hay momentos en los que, ya sea de forma desafiante, piensas: ‘Voy a caminar para ir a por un café y no me vas a quitar eso’. A veces la gente me pregunta: ‘¿Por qué estás caminando?’ Es porque vivo en Nueva York. Vivo a tres manzanas. No voy a subirme a un coche”.

Harry Styles (Getty Images)

Durante la misma entrevista también habló sobre la posibilidad de convertirse en mamá y aseguró que, si ese momento llega, priorizará completamente esa etapa de su vida.

“Simplemente hay que ser realista. Si quiero hacer algo bien, tengo que centrarme en ello. Conociéndome, no voy a tener un hijo y dirigir películas al mismo tiempo. Simplemente tienes que decidir dónde quieres invertir tu energía”.