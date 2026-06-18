Toy Story 5: ‘La tecnología nos hace perder a un niño’

A tres décadas del inicio de la saga, la quinta entrega sitúa a la pandilla de juguetes ante el peor enemigo de los padres actuales: los “zombies tecnológicos” y el abandono infantil provocado por los dispositivos móviles.

A casi 30 años del estreno de la primera entrega que revolucionó la animación, Toy Story 5 llega a las salas de cine de México con una propuesta que busca conectar con las nuevas generaciones de padres e hijos. En entrevista para el espacio de Ana Francisca Vega en MVS Noticias, el crítico Arturo Magaña compartió detalles exclusivos tras el paso por nuestro país del director de la cinta, Andrew Stanton, y la productora Lindsey Collins.

¿Por qué una quinta entrega? El paso de la era de Andy a la de Bonnie

Ante el cuestionamiento de muchos fans sobre la necesidad de una nueva secuela tras lo que se consideraba un cierre ideal, Andrew Stanton —director de clásicos como Buscando a Nemo— ofreció una perspectiva clara. Para él, si bien la tercera película marcó el final de los años de Andy, ahora la historia se centra en el crecimiento bajo la perspectiva de una nueva niña.

“Tienes la trilogía perfecta con Andy y puedes detenerte ahí si quieres, pero ahora puedes ver la vida de otro niño y las distintas formas en que los juguetes lidiarán con eso“, explicó Stanton. En esta etapa, el liderazgo de la habitación ha cambiado de manos: Jessie es ahora la encargada, portando la insignia de comisario que Woody le entregó al final de la cuarta película.

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EFE

El enemigo a vencer: La “obsesión” por las pantallas

El conflicto central de esta entrega sitúa a la pandilla de juguetes frente a lo que Magaña califica como “el peor enemigo de todos los padres de familia”: la tecnología. La trama gira en torno a la obsesión de Bonnie con una tablet llamada Lilipad, un dispositivo que amenaza con desplazar el valor del juego tradicional.

De acuerdo con la productora Lindsey Collins, el enfoque de los juguetes ha evolucionado. A diferencia de entregas anteriores donde lidiaban con crisis existenciales propias, en esta ocasión su meta principal es ayudar a su niña. “La tecnología nos está haciendo perder a un niño mucho antes de lo programado”, advirtió Stanton sobre el miedo al abandono que resurge en los personajes ante el fenómeno de los “zombies tecnológicos”.

Woody y su nueva apariencia de “papá”

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los espectadores es el cambio físico en Woody, quien ahora luce con menos cabello y una figura menos estilizada. Los realizadores explicaron que esto es una decisión consciente que refleja que el personaje “ha vivido su vida” tras decidir quedarse con Betty fuera de una habitación infantil. “Ahora él tiene el cuerpo de papá… significa que está muy contento”, detalló Magaña sobre esta evolución visual del icónico vaquero.

EFE

Bad Bunny y Taylor Swift: El impulso musical de Pixar

La película también destaca por su colaboración con figuras de la música global. Taylor Swift interpreta el tema “I Knew You”, mientras que el fenómeno del reguetón, Bad Bunny, se integra al elenco de voces tras mostrarse como un fan de la saga en redes sociales durante la pandemia.

“Cuando empezamos a planear el casting dijimos: ‘¿Por qué no lo intentamos?’. Él dijo: ‘Absolutamente, por supuesto que sí'”, relató Collins sobre la incorporación del artista puertorriqueño, quien además cuenta con una sorpresa especial al final de los créditos.

Toy Story 5 no solo busca atraer a diversas generaciones en pantalla, sino que lo hace desde su creación. Stanton, un veterano del estudio, codirigió la cinta con Kena Harris, de 30 años, buscando transmitir su conocimiento a la nueva generación de Pixar. El objetivo, según los creadores, es ofrecer una historia honesta y equilibrada que apele al uso de la imaginación como respuesta a la complejidad del mundo moderno.

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Con funciones prácticamente cada cinco minutos en las principales salas del país, la película se perfila como uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, apelando a la nostalgia de quienes crecieron con Woody y a la realidad de las infancias actuales.