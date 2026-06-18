Mientras Luis Miguel sigue hospitalizado, Paloma Cuevas se divide entre el hospital y sus deberes familiares, aseguran

Tras revelar la operación de Luis Miguel, el director de la revista española Semana compartió detalles de su recuperación; su novia Paloma Cuevas estaría acompañándolo.

Luis Miguel sigue hospitalizado tras la operación a la que habría sido sometido y que fue programada luego de realizarse una serie de estudios previos, según dio a conocer del director de la revista española Semana.

Asimismo, aseguró que Paloma Cuevas ha estado a su lado, pero ha tenido que dividir su tiempo entre el hospital y España, para atender a sus hijas.

¿Cómo está la salud de Luis Miguel?

El estado de salud de Luis Miguel generó preocupación luego de que Jorge Borrajo, director de la revista española Semana, ofreciera nuevos detalles sobre el estado del cantante.

Las declaraciones cobran especial relevancia porque fueron realizadas después de que la propia publicación revelara en exclusiva que el intérprete habría sido sometido a una delicada operación y permanecía hospitalizado bajo observación médica.

Durante una participación en el programa El Tiempo Justo, Borrajo amplió la información difundida previamente por la revista y aseguró que la recuperación del cantante mexicano avanza favorablemente, aunque continúa hospitalizado.

De acuerdo con el director de la revista española Semana, Luis Miguel llevaría dos semanas hospitalizado (Getty Images)

“Luis Miguel ha sido operado. La operación y la recuperación está siendo muy favorable. De hecho, está supervisado por un equipo médico de alto nivel que está liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, que es una eminencia a nivel mundial en esto de la cardiología. Y bueno, sigue ingresado”, aseguró el periodista.

Luis Miguel podría ser dado de alta en próximos días mientras Paloma Cuevas ha estado a su lado

Según la información compartida por Jorge Borrajo, la evolución de Luis Miguel ha sido tan positiva que incluso ya se estaría contemplando la posibilidad de que abandone el hospital a la brevedad.

“Según nos cuentan, se están planteando, gracias a que la evolución está siendo muy buena, el poder darle de alta en los próximos días”.

Paloma Cuevas divide su tiempo entre el hospital y España para ver a sus hijas (Getty Images)

Borrajo también reveló que Paloma Cuevas ha estado pendiente del estado de salud de Luis Miguel desde que fue operado, aunque ha tenido que dividir su tiempo entre el hospital y sus responsabilidades familiares.

“Hasta donde sabemos, también Paloma Cuevas está al final preocupada, la operación ha sido delicada y ella ha estado yendo y viniendo, al fin y al cabo, ya tiene hijas en edad escolar, está el curso escolar y ella no ha podido estar todo el tiempo con Luis Miguel, ha estado y viniendo. Por suerte, además, tiene un avión privado a su disposición”, señaló el director de Semana.

Luis Miguel lleva dos semanas hospitalizado, aseguran

Las declaraciones han provocado una fuerte reacción entre los seguidores del cantante, especialmente porque hasta ahora ni Luis Miguel ni su equipo han emitido un posicionamiento oficial sobre la supuesta intervención quirúrgica a la que habría sido sometido el intérprete de “La incondicional”.

De acuerdo con Borrajo, el cantante lleva alrededor de dos semanas hospitalizado y la operación habría sido programada tras una serie de estudios médicos realizados semanas antes.

Luis Miguel podría ser dado de alta en los próximos días (Shutterstock)

“Hasta donde sabemos sigue ingresado, la operación ha sido un éxito. La información que nosotros manejamos (es) que lleva allí ya dos semanas ingresado. Desconocemos si hace un mes entró por dolencias que es lo que dijeron, le hicieron una serie de estudios y le dieron de alta con una fecha para ser operado”, explicó el periodista.