Yolanda Andrade muestra fuertes imágenes de cómo ha sido su deterioro físico tras ser diagnosticada con ELA

La salud de Yolanda Andrade volvió a generar inquietud entre sus seguidores luego de que la conductora compartiera una serie de imágenes en un video que subió en redes sociales en los que deja ver los efectos físicos que ha enfrentado a raíz de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

A sus 54 años, la presentadora decidió mostrar de manera abierta cómo ha cambiado su cuerpo desde que comenzó este proceso médico que ha marcado su vida en los últimos años.

Las publicaciones muestran distintos momentos de su evolución desde 2023 hasta la fecha. En ellas se aprecian cambios visibles en su rostro, así como señales de afectaciones en su movilidad y expresión, lo que ha llevado a muchos de sus seguidores a expresar preocupación, pero también admiración por la manera en la que ha decidido enfrentar públicamente la enfermedad.

Antes de mostrar estas imágenes, Yolanda Andrade acompañó el material con un mensaje breve, pero cargado de significado, en el que dejó ver la importancia que ha tenido el acompañamiento emocional durante este proceso.

La conductora agradeció el apoyo constante que ha recibido de su círculo cercano y del público, reconociendo que no ha sido un camino sencillo.

“Gracias por estar conmigo”.

Desde que hizo público su diagnóstico, Andrade ha sido transparente sobre los retos físicos que enfrenta. Ha explicado que los cambios que experimenta son consecuencia directa de la ELA, una enfermedad que afecta progresivamente el sistema nervioso y limita la capacidad del cuerpo para responder de manera normal a los movimientos cotidianos.

A pesar de la dureza del panorama, Yolanda ha mantenido una actitud de fortaleza y gratitud. En sus redes sociales suele responder mensajes y mostrar el cariño que recibe, lo cual se ha convertido en un respaldo emocional clave en medio de un proceso médico complejo.

Tras la publicación, decenas de amigos, colegas y seguidores le enviaron mensajes de aliento, destacando su valentía, resiliencia y la manera en la que ha decidido visibilizar su condición, convirtiéndose en una voz que genera conciencia sobre la enfermedad y sus efectos reales.

“Te amo querida Yolanda, dios está contigo, ánimo guerrera”, “Las batallas solo las llevan las personas fuertes, Chingonas, guerreras y únicas en cada vídeo, sigo aprendiendo de Ti, inigualable, única e irrepetible”, “Paso a paso mi Joe, has sido demasiado fuerte y has salido victoriosa de cada batalla”, “Me duele el corazón de verte así, pero sé que vas a salir adelante porque eres una guerrea, te quiero adorada Yolanda”, son algunos de los mensajes de amigos y seguidores.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, las células encargadas de enviar señales del cerebro y la médula espinal a los músculos del cuerpo. Cuando estas neuronas dejan de funcionar o mueren, los músculos se debilitan, se atrofian y pierden la capacidad de moverse de forma voluntaria.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) de Estados Unidos, la ELA puede provocar dificultad para hablar, caminar, mover extremidades e incluso para respirar en etapas avanzadas. Aunque no existe una cura, los tratamientos actuales buscan ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La ELA suele diagnosticarse entre los 40 y 70 años, y su evolución varía en cada persona. Casos como el de Yolanda Andrade han contribuido a visibilizar esta condición y a generar mayor conversación pública sobre el impacto físico y emocional que implica vivir con ella.

Así ha cambiado el físico de Yolanda Andrade tras ser diagnosticada con ELA

Con información de Milenio