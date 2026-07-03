Logra Francisco Sánchez suspensión contra el registro de celulares y la CURP biométrica

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, informó que un Juez de Distrito concedió una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido contra la obligación de registrar líneas telefónicas y entregar datos biométricos, lo que representa un importante avance en la defensa de las libertades y la privacidad de los mexicanos.

“Desde Ciudad Juárez obtenemos una suspensión provisional en contra del registro de líneas telefónicas. Un Juez de Distrito ha determinado que el ciudadano promovente no estará obligado a registrar su celular ni a entregar sus datos biométricos mientras se resuelve el juicio. Es un triunfo importante en esta batalla contra la Ley Espía del régimen de Morena”, expresó.

Francisco Sánchez señaló que esta resolución fortalece la estrategia jurídica emprendida para combatir las disposiciones que obligan a los ciudadanos a entregar información biométrica vinculada a sus líneas telefónicas, al considerar que vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales.

“Seguimos avanzando. Nos mantenemos firmes y fieles para vencer el intento del régimen de imponer un sistema de vigilancia sobre los ciudadanos. Vamos a seguir dando la batalla en los tribunales y en todos los espacios para defender la libertad de las familias mexicanas”, afirmó el legislador.

Finalmente, Francisco Sánchez reiteró que continuará impulsando acciones legales contra lo que ha denominado la Ley Espía, con el objetivo de impedir que se consoliden mecanismos que, desde su perspectiva, representan una amenaza para las libertades individuales y el derecho a la privacidad.