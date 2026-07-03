Placas defectuosas se podrán renovar gratis, sin importar adeudos

José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda reiteró el llamado para que las y los contribuyentes que tengan algún defecto en sus placas acudan a hacer una renovación gratuita.

Aclaró que la renovación se puede llevar a cabo independientemente si tienen algún adeudo o no y que inclusive, se les pueden realizar descuentos, pueden obtener descuentos o facilidades de pago.

“Hemos generado un esquema para que todas las personas que tengan un problema con sus placas se acerquen. Si tienen algún adeudo o tienen algún compromiso pendiente, es opcional que lo hagan en ese momento. Si tgienen algún adeudo o tienen algún compromiso pendiente, es opcional que lo hagan en ese momento”.