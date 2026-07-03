Entrega DIF Estatal aparatos funcionales y despensas en Guachochi

El DIF Estatal entregó 15 aparatos funcionales y 50 despensas a personas en situación de vulnerabilidad, en el municipio de Guachochi.

El acto se realizó en el Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno (Cerenam), luego de que se efectuaran búsquedas intencionadas de mujeres embarazadas que requieren asistencia nutricional

En ese sentido se detectó a personas adultas mayores o con alguna discapacidad, las cuales recibieron apoyos funcionales como sillas de ruedas, andadores, bastones, entre otros, para una mayor movilidad e independencia.

La subprocuradora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Andrés del Río, Karina González, en representación de la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, dijo que el Cerenam de Guachochi es el más grande del estado.

Actualmente tiene capacidad para atender y alojar a 26 mujeres y sus acompañantes.

Añadió que se brindan tres alimentos diarios y dos colaciones, así como alojamiento para que permanezcan ahí todo el tiempo de su embarazo, bajo supervisión médica.

Estos servicios son extensivos para sus acompañantes, habitualmente sus esposos o madres, así como sus hijas e hijos.

Desde 2021 a la fecha, este Cerenam ha albergado a más de 6 mil 300 personas, a las que se brindó respaldo alimenticio para combatir la desnutrición.

En el evento estuvieron presentes el presidente municipal de Guachochi, José Yáñez; la presidenta del DIF Municipal, Lucía Ochoa; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; el secretario de Salud, Gilberto Baeza y el diputado Hugo Medina.