Promueve Guillermo Ramírez en Parral la participación de personas con discapacidad en la construcción de nuevas leyes

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, encabezó en Hidalgo del Parral la Consulta Pública a Personas con Discapacidad 2026, un ejercicio de participación ciudadana que permitirá enriquecer las iniciativas legislativas relacionadas con la inclusión, la accesibilidad y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante su intervención, el legislador señaló que la función del Congreso no debe limitarse a elaborar leyes desde el recinto legislativo, sino abrir espacios donde la ciudadanía pueda participar activamente en las decisiones que impactan su vida cotidiana.

“No hay mejor manera de construir una ley que escuchando a quienes conocen de primera mano los retos que aún enfrenta nuestra sociedad. Hoy el Congreso viene a Parral para escuchar, aprender y construir junto con ustedes”, expresó.

Ramírez destacó que la consulta representa un ejercicio de Parlamento Abierto, donde las experiencias y propuestas de las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones civiles y especialistas serán consideradas dentro del análisis legislativo que actualmente desarrolla el Congreso del Estado.

Como parte de la jornada, se instalaron mesas de trabajo para abordar temas relacionados con educación, salud, inclusión, accesibilidad y acceso a la justicia, con el propósito de identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer el marco jurídico estatal.

El diputado presidente subrayó que la inclusión no puede entenderse únicamente como un principio legal, sino como una responsabilidad permanente de las instituciones públicas para garantizar igualdad de oportunidades y eliminar barreras que aún persisten.

Asimismo, reconoció la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas asistentes y el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, responsable de impulsar este proceso de consulta en diversas regiones del estado.

Guillermo Ramírez reiteró que desde la Presidencia del Congreso continuará promoviendo un Poder Legislativo cercano a la ciudadanía, convencido de que las mejores decisiones públicas nacen cuando las personas participan y las instituciones tienen la voluntad de escuchar.