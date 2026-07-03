Reforzarán vigilancia en Riberas y zona oriente de la capital; inició julio con dos homicidios

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, dio a conocer que durante los primeros días de julio se han registrado dos homicidios dolosos en la ciudad de Chihuahua, por lo que se mantiene un operativo focalizado en las zonas consideradas de mayor incidencia.

El jefe de las fuerzas municipales informó a Entre Líneas que la estrategia de seguridad se concentra principalmente en el Distrito León (oriente) y el Distrito Colón (norte) con especial atención en el sector de Riberas de Sacramento, donde se han intensificado los recorridos preventivos. Y es que ayer ocurrió una ejecución en la mencionada colonia.

Salas González, agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha reforzado el despliegue de personal en la ciudad, lo que permitirá incrementar la presencia operativa de las corporaciones en las calles.

Asimismo, anunció que próximamente estarán en funcionamiento entre seis y siete células o grupos de vigilancia adicionales para fortalecer las labores de prevención y reacción en distintos puntos de la capital.

El director añadió que otro de los ejes de la estrategia de seguridad es mantener la supervisión en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, como parte de las acciones para prevenir hechos delictivos relacionados con estos espacios.