Lleva alcalde Marco Bonilla y promotores de la salud del IMPAS atención médica y medicamentos a la colonia Revolución

–En el recorrido conoció a don Jesús a quienes los médicos del Municipio lo salvaron de cortarle un pie

El alcalde Marco Bonilla, acompañado de médicos y promotores de la salud del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recorrieron domicilios de la colonia Revolución para brindar atención médica a la ciudadanía que lo solicitaba y entregar medicamentos a quienes por algún motivo en su servicio de salud no pudieron surtir su receta.

Como parte de las acciones y seguimientos que realiza el IMPAS por medio de sus brigadas de salud, la mañana de este viernes el equipo de médicos, el director del instituto Dr. Luis Arrieta y el alcalde Marco Bonilla, realizaron un recorrido por calles de la colonia Revolución, donde en el domicilio de la calle Ciudad Juárez, fueron recibidos por don Jesús que estuvo a punto de perder un pide debido a una ulcera.

Don Jesús le platicó al alcalde Bonilla que desde hace dos años estuvo batallando con su pierna, al grado de ya no poder caminar y los médicos de su servicio médico le daban como única opción la amputación de su pie y parte de su pierna, pero un día, tocaron a su puerta los médicos del IMPAS y con mucha dedicación empezaron a curar y aplicar tratamiento hasta que lograron salvarle su extremidad.

“Hoy véame, ya hasta camino y muchos de mis vecinos me preguntaban donde me atendí, les dije que con los doctores del Municipio”, expresó don Jesús quien agradeció todo el empeño y el trato humano que recibió, ya que gracias a eso el puede volver a caminar cuando otros ya lo querían postrar en una cama.

Siguiendo en su recorrido, Marco Bonilla llegó a la casa del señor Juan, quien le platicó que hace mucho tiempo perdió su ojo izquierdo por una negligencia de los médicos del IMSS, que, por postergar su cita con el especialista, cuando por fin pudieron atenderlo ya no podían hacer nada para salvarle la vista. Ahora por la edad, ya está perdiendo la vista del ojo derecho por una catarata, por lo que solicitó al alcalde gestionar una operación de catarata.

Además, entregaron medicamento a quienes por alguna razón no han podido surtir su medicamento en su servicio de salud, brindaron atención médica como chequeo de presión arterial y glucosa, así como vacunación. Quien requería una cita con especialista, fueron canalizados directamente al IMPAS o el área de fisioterapia.