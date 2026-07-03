Incertidumbre y mala señal pausa a renegociaciones del TMEC; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que tras la pausa a las renegociaciones del TMEC de 16 años a partir del 2036, es una mala señal e incluso poner una revisión anual es una desconfianza que no abona y genera una incertidumbre que pone un recorte a los gastos de las familias.

“Creo yo que va afectar bastante, porque crea una incertidumbre grande entre la gente que y traiga proyectos a largo plazo de poder invertir en el país o la ciudad, estamos viendo que afortunadamente las empresas que ya están reinvirtiendo sus utilidades en el país y eso es lo que muestra el ligero crecimiento que tenemos la ciudad de Chihuahua tiene un crecimiento mayor porque creo que se ha hecho un trabajo extraordinario en lo que es la atracción de inversión por el trabajo de la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado las cosas para que vengan”, comentó.

El líder del comercio formal comentó que es necesario que se den lazos comerciales para impulsar la economía y generar la confianza adecuada para atraer inversión extranjera.

“El no dar paso a la firma del TMEC es una señal de que no hay confianza de que cada año vamos a tener que estar revisando dependiendo la confianza que vamos creando lo cual no es bueno para la inversión extranjera lo que se necesita es tener un buen estado de derecho y en que las cosas no se van a cambia a ocurrencias”, comentó.

A decir del presidente de la Canaco, no se dio una buena negociación, pero asegura que no es conveniente para Estados Unidos pues no es conveniente que pongan una pausa a la renegociación.