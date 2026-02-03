Yo sostengo que Andrea Chávez será gobernadora de Chihuahua, dice Adán Augusto López

El senador de Morena, Adán Augusto López, afirmó que la senadora Andrea Chávez será la candidata de la 4T en 2027 y que por lo tanto será gobernadora de Chihuahua.

🔴 Adán Augusto López afirmó que su salida de la coordinación de Morena en el Senado no afecta el futuro político de Andrea Chávez, al asegurar que la legisladora tiene el camino para convertirse en gobernadora de Chihuahua. 📹 @letroblesrosa pic.twitter.com/XLbfZOKtSv — Azucena Uresti (@azucenau) February 3, 2026

Así lo dijo hoy durante una entrevista con medios nacionales, en donde aseguró que “no la van a descarrilar”.

Asimismo, López Hernández, quien el domingo dejó de ser el coordinador de los senadores de Morena, enfatizó que Chihuahua “ya se merece un buen gobierno”.

Además, el senador morenista descartó que la candidatura de Chávez se debilite, y dijo que todos en Morena están obligados a apoyar a Chávez en caso de que gane la candidatura.