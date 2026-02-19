“Yo reaccioné pésimo, yo reaccioné en shock”: Jorge D’Alessio rompe el silencio tras el ataque de un tiburón a su hijo

El músico Jorge D’Alessio aseguró que se quedó en shock luego de que su hijo menor fue atacado por un tiburón y habló de las medidas que tomarán al respecto.

Luego del fuerte susto que vivió su familia durante unas vacaciones en Tulum, Jorge D’Alessio habló ante los medios sobre el incidente que sufrió su hijo, sobrino de Anahí, tras ser mordido por un tiburón.

Ya más tranquilo, el músico compartió detalles de lo ocurrido y destacó que, pese a la gravedad del momento, todo quedó en un gran susto.

Jorge D’Alessio habla de la mordida de tiburón que sufrió su hijo

Ante los medios, D’Alessio aclaró que el ataque que sufrió su hijo menor por parte de un tiburón se trató de un hecho poco común.

“Tremendo susto. Es importante, antes de cualquier cosa, decir una: ‘Es muy raro que pase esto. O sea, es muy raro.’ Las playas mexicanas son de las más seguras del mundo, ¿no? No es como Australia… era un pequeño tiburón de arrecife que se acercan más en la tarde y muerden por curiosidad, no por atacar. Entonces, sí es importante decirlo, las playas de México son tremendamente seguras y más Tulum”, explicó el hijo de Lupita D’Alessio.

Así sucedieron los hechos:

El integrante de Matute relató que el ataque ocurrió muy rápido.

“Todo cambió en un segundo y gracias a Dios no pasó a mayores. Le dio tres mordidas; la segunda que le dio, a él ya le dolió mucho y la jaló y eso le rasgó mucho la piel. Entonces, esa fue la herida más grave. Mi mujer le hizo un torniquete con la toalla y nos fuimos directo al hospital”, narró.

Jorge D’Alessio acepta que quedó en shock tras el ataque del tiburón (Instagram/Jorge D’Alessio.)

La rápida reacción de Marichelo Puente ante el ataque de tiburón a su hijo

Jorge D’Alessio reconoció que la rápida reacción de su esposa Marichelo Puente fue clave para controlar la situación. Mientras la hermana de Anahí aplicaba un torniquete a su hijo, él buscó la camioneta para trasladarlo de inmediato al hospital. “Somos un equipo”, afirmó, aunque también fue autocrítico al hablar de su reacción.

“Yo reaccioné pésimo. Yo reaccioné en shock, corrí cuando mis hijos gritaron. Y agarré a Pato, lo empecé a cargar y cuando le vi la pierna me quedé pálido… Mi mujer hizo el torniquete y yo: ‘Voy por la camioneta.’ Entonces corrí por la camioneta para tenerla lista y llevarlo rápido al hospital. Somos un equipo, pero la verdad yo no reaccioné también, yo sí me quedé petrificado”, confesó.

Marichelo Puente, hermana de Anahí, reaccionó de inmediato luego de que su hijo fue mordido por un tiburón en Tulum (Instagram – @macpuente)

Así reaccionaron los sobrinos de Anahí luego del incidente con un tiburón en Tulum

El músico también destacó la valentía de su hijo durante la atención médica. “Muy valiente mi hijo, muy valiente… para antes de coserlo lo tuvieron que anestesiar de manera local. Híjole, ahí sí, pobrecito, no había otra cosa que hacer, pero se aguantó”, comentó, agradeciendo además la labor del médico que realizó la sutura, la cual fue reconocida posteriormente por otro especialista en México.

Asimismo, resaltó la reacción de su otro retoño, quien ayudó en los momentos más delicados del incidente. “Su hermano Santiago lo agarró del brazo… fue todo en segundos, pero la verdad reaccionó bien, mi hijo, mi esposa. Estamos agradecidos con Dios que eso no pasó a mayores”, expresó.

Jorge D’Alessio (Instagram – @macpuente)

Finalmente, tras este episodio, D’Alessio subrayó la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia. “Cañón. Y mi mujer nos dijo a mi cuñada, Manuela, a todos los Matute: ‘Vamos a tomar un curso de primeros auxilios.’ Porque lo importante es estar preparado para estas cosas”, concluyó, dejando como mensaje la relevancia de actuar con conocimiento y rapidez ante situaciones inesperadas.