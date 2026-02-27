Yo no ando persiguiendo la chuleta como algunos lo hicieron; soy y moriré priista: Kenya Durán al revelar que fue invitada a la 4T

Al confirmar que en el 2018 fue invitada a formar parte del Gobierno de la 4T, la actual presidenta interina del Comité Directivo Estatal del PRI, Kenya Durán, resaltó que ella es y seguirá siendo priista, pues a diferencia de otros exmilitantes del partido tricolor, no persigue la “chuleta”.

Durán narró que en el proceso electoral del 2018, tras perder los comicios como candidata a diputada local por el Distrito 12 y luego de ganar Morena la Presidencia de la República, fue invitada a formar parte de esa administración a través de una delegación federal, sin embargo, la rechazó:

“Sí hubo ese llamado por parte del gobierno federal, pero pues mi respuesta obviamente fue tajante, voy a usar una expresión muy corriente, si me lo permiten, pero la verdad es que yo no ando persiguiendo la chuleta como algunas personas lo hicieron”.

Asimismo, Kenya Durán recalcó que es y seguirá siendo priista, esto ante la conclusión de su periodo al frente de la Secretaría General del partido, en donde fue compañera del dirigente estatal con licencia, Alex Domínguez, el cual busca la reelección.