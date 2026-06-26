Publicará SEyD resultados de ingreso a Educación Básica este 29 de junio

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que los resultados del proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027 estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del lunes 29 de junio, para aspirantes a planteles públicos de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

Las madres, padres de familia y tutores podrán consultar el plantel asignación a través del portal público del Sistema de Información Educativa (SIE): https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/.

Los lugares se distribuyeron con base en criterios de prioridad, entre ellos, aspirantes con necesidades educativas especiales, contar con hermanos inscritos en el plantel solicitado, la cercanía del domicilio al centro escolar, que la madre, padre o tutor labore en la zona de influencia de la institución y la población en general.

El proceso de inscripción y la entrega de documentación se realizarán directamente en los centros escolares asignados el jueves 2 de julio.

En el estado se registraron 122 mil 792 preinscripciones, de las cuales 343 corresponden a Educación Inicial, 31 mil 128 a Preescolar, 39 mil 400 a Primaria y 51 mil 921 a Secundaria.

Para mayores informes o aclarar dudas, la SEyD puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 614 429 3300, extensiones 12241 y 15650, así como el correo electrónico soporte.sie@seech.edu.mx.