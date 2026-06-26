SSPE detiene a dos presuntos implicados en investigación por tres homicidios en Ciudad Juárez

La Plataforma Centinela permitió ubicar el vehículo presuntamente utilizado en distintos hechos violentos registrados durante junio

Como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fueron detenidos un hombre y una mujer en Ciudad Juárez, quienes además de ser puestos a disposición por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, son investigados por su posible participación en tres homicidios registrados durante el presente mes.

La intervención fue realizada por elementos de la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, como parte de la estrategia de investigación impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones derivan de diversos oficios de colaboración emitidos por la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, relacionados con homicidios ocurridos los días 9, 12 y 24 de junio en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Durante el desarrollo de las indagatorias, los detectives lograron identificar un vehículo tipo minivan color blanco que presuntamente fue utilizado en los tres hechos delictivos. Posteriormente, la Dirección de Análisis Táctico (DAT) realizó el seguimiento del automotor mediante la Plataforma Centinela, estableciendo una zona de búsqueda que permitió desplegar un operativo para su localización.

Como resultado de estas acciones, el vehículo fue ubicado sobre el cruce de las calles Monte Menfis y C. P. San Isidro, en la colonia Cerradas de Oriente. En su interior se encontraban un hombre y una mujer, además de una motocicleta que era transportada dentro de la unidad.

Al realizar la inspección correspondiente conforme a los protocolos de actuación policial, los agentes localizaron entre las pertenencias de los ocupantes un envoltorio que contenía aproximadamente 10 gramos de una sustancia con las características propias de la metanfetamina, conocida como cristal.

Por estos hechos fueron detenidos René R.G, alias “La Rana”, de 50 años de edad, y Estefany J.L, alias “Fanny”, de 26 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Durante la intervención se aseguró una camioneta Windstar modelo 2003 sin placas de circulación, una motocicleta FT150 modelo 2021 y el narcótico localizado durante la inspección.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia, investigación criminal y análisis tecnológico mediante la Plataforma Centinela para identificar, localizar y poner a disposición de la justicia a quienes generen violencia en la entidad, en coordinación permanente con las autoridades investigadoras.