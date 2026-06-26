Obtiene FEM fallo condenatorio dictado a responsables de la desaparición forzada de una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo un fallo condenatorio dictado por un Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, en contra de los acusados Ramón R. G., alias “El Gordo” y Juan José Z. C., alias “El Seco”, por el delito de desaparición forzada de personas cometido por particulares.

Este resultado judicial se obtuvo gracias al material probatorio que presentó el agente del Ministerio Público en el juicio, para demostrar la responsabilidad penal de los acusados en la desaparición de una adolescente de iniciales G.D.E.C., en hechos registraron el 19 de abril del año 2022.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, con la finalidad de ocultar el paradero de la menor de edad, utilizaron un vehículo tipo camioneta de la marca General Motors, línea Jimmy, modelo 2000, de color azul, para trasladarla hasta un lugar que hasta el momento es desconocido.

Los acusados fueron detenidos con órdenes de aprehensión obtenidas por medio de las indagatorias del caso a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas.

Tras ser declarados culpables, el próximo miércoles 01 de julio, en la audiencia de individualización de sanciones, Ramón R. G., y Juan José Z. C., conocerán la sentencia que purgarán en el Centro de Reinserción Social número tres.