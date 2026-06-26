En el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la FGE realiza acciones para la prevención de este delito

Sostienen Fiscalía Especializada y CEAVE conversatorio para homologar criterios y buenas prácticas en la atención a víctimas de tortura

Continúa FEIDT con intervenciones de capacitación a diversos organismos en el estado en el marco de la Campaña Nacional “México Sin Tortura 2026”

Como parte de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y la Campaña Nacional “México Sin Tortura 2026”, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (FEIDT) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito (CEAVE), sostuvieron un conversatorio para homologar criterios y buenas prácticas, en la atención de este delito.

El conversatorio estuvo encabezado por el titular de la FEIDT, Fiscal Yarynn Gonzalo Vázquez Arias y la titular de la CEAVE, Comisionada Norma Ledezma Ortega, con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, psicólogos, médicos y trabajadoras sociales, adscritos a estas áreas.

Abordaron temas sobre Derechos Humanos y la dignidad de las víctimas directas e indirectas del delito de tortura, desde el lado de la investigación ministerial de los casos y la atención integral que se les brinda, incluyendo la reparación del daño.

La tortura se considera un crimen, su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad.

Está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta norma forma parte del derecho internacional ampliamente aceptado. Significa que todos los países deben cumplirla, aunque no hayan firmado tratados específicos que prohíban la tortura.

Dentro de la Campaña Nacional “México Sin Tortura 2026”, la FEIDT desarrolló las siguientes actividades de capacitación, del mes de febrero a la fecha:

Capacitación en prevención e identificación del delito de tortura, dirigido al personal de los Centros de Reinserción Social (CERESO), impartidas en los municipios de: Hidalgo del Parral (Cereso 4), Guachochi. (Cereso 8), Nuevo Casas Grandes. (Cereso 5)

Cuauhtémoc. (Cereso 7), Juárez. (Cereso 3), Chihuahua. (Cereso 1), Centro Especializado de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI).

Además, una capacitación dirigida a elementos de corporaciones de policía municipal en prevención del delito de tortura y respeto a los Derechos Humanos, en los municipios de:

Hidalgo del Parral, Guachochi y Nuevo Casas Grandes.

También, la capacitación y sensibilización al personal de diversas áreas institucionales, entre ellas: el Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), la Fiscalías de Distrito de la FGE y la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

De igual manera, se ha participado en video-debates en instituciones de educación superior, orientados a la reflexión, análisis y prevención del delito de tortura entre la comunidad estudiantil.

Se realizó la gestión para certificaciones especializadas en el delito de tortura, por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para el personal de la FEIDT, así como de diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de otras dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

El Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, Yarynn Gonzalo Vázquez Arias, refrendó el compromiso de combatir y erradicar este delito, así como de apoyar las acciones de la campaña nacional “México Sin Tortura 2026”.