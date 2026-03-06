Yareli Acevedo conquista el oro en Copa del Mundo de Ciclismo en Australia

Ciudad de México. La mexicana Yareli Acevedo, vigente campeona del mundo, sumó este viernes otra medalla a su palmarés tras conquistar el oro en la carrera de eliminación en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, que se celebra en Perth, Australia.

Tras su destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, en Santiago de Chile, la tricolor se quedó con el metal áureo luego de superar a la favorita, la noruega Anita Yvonne Stenberg, y a Sze Wing Lee, de Hong Kong, con lo que confirmó su excelente estado de forma en el inicio del presente año.

“Fueron dos largas vueltas, hubo una confusión, un error técnico que me pudo haber costado la carrera, pero gracias a Dios se dio el resultado y estoy muy feliz por esto. Mañana tenemos la madison, el domingo el ómnium y vamos por las próximas dos Copas del Mundo de esta serie”, señaló la tricolor de 24 años en declaraciones al canal de la UCI.

La actual campeona mundial en la prueba por puntos ganó en el reciente Campeonato Panamericano cinco medallas: tres de oro en ómnium, eliminación y madison, además de dos de plata en puntos y persecución por equipos.