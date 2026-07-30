Ya son 28 los muertos por sismo de 7.1 en Japón

El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón aumentó a 28, según confirmó este jueves el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Así captaron el momento del sismo de 7.1 en Kashima, Japón.

Un camión y una moto se mueven bruscamente en un puente vehicular. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/N9CE4zgdbN — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 29, 2026

Kihara explicó en su rueda de prensa diaria que el balance provisional de víctimas se basa en los informes policiales obtenidos desde el momento del terremoto hasta las 6:30 hora local de este jueves.

Asimismo, confirmó que en el centro comercial operado por Aeon Mall (Kashima) que registró una explosión instantes después del sismo se registraron cinco fallecimientos, al igual que en la fábrica papelera Nippon Paper Industries (Yatsushiro), donde el terremoto derribó una gran chimenea.

Tras más de 40 horas desde que ocurrió el temblor, las labores de búsqueda y rescate de supervivientes se convierten “cada vez más” en “una carrera contra el tiempo”, subrayó el portavoz gubernamental, en medio de la ola de calor que azota la región.

“Hoy también, la policía, los bomberos y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate”, aseveró, antes de agregar que todas las agencias del gobierno involucradas seguirán dedicando “todos sus esfuerzos” bajo la premisa prioritaria de salvar vidas.

En las operaciones de rescate en el centro comercial de Kashima hay 370 efectivos de bomberos, 190 de la Policía y 170 del Ejército, mientras que en la fábrica de Yatsushiro cuentan con 280 bomberos, 70 policías y 30 militares.

El terremoto se registró a las 4:27 hora local del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA en inglés), que emitió una breve alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, causando importantes daños materiales, que incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto.

Desde entonces, se registraron centenares de réplicas, incluido un sismo de magnitud 5.8 en la noche del miércoles, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.