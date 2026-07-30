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En CDMX baten el récord Guinness al crear la torta más grande del mundo; así la elaboraron

La alcaldía Venustiano Carranza de Ciudad de México batió este miércoles un récord Guinness al elaborar una torta de 100 metros y 1.570 kilos durante la Torta Fest 2026.

La pieza incorporó más de 50 variedades de ese tradicional sándwich mexicano, con distintos tipos de carnes, mariscos, verduras y otros ingredientes.

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