En CDMX baten el récord Guinness al crear la torta más grande del mundo; así la elaboraron

La alcaldía Venustiano Carranza de Ciudad de México batió este miércoles un récord Guinness al elaborar una torta de 100 metros y 1.570 kilos durante la Torta Fest 2026.

Desde la alcaldía Venustiano Carranza en CDMX rompiendo el Récord Guinness de la torta más grande del mundo

(100 mts. Y más de una tonelada de peso) con la presencia evidentemente de la jefa de gobiernos @ClaraBrugadaM @julioc_moreno @evelyn_parraA Felicidades pic.twitter.com/9WX0U5bCqG — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) July 29, 2026

La pieza incorporó más de 50 variedades de ese tradicional sándwich mexicano, con distintos tipos de carnes, mariscos, verduras y otros ingredientes.