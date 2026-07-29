Rocío Reza expresa respaldo a Santiago De la Peña rumbo al proyecto político del PAN en Chihuahua

La exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rocío Reza, manifestó públicamente su respaldo al secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, al señalar que representa un proyecto de futuro para la ciudad de Chihuahua y un liderazgo con visión humanista.

A través de sus redes sociales, Reza afirmó que durante toda su trayectoria ha luchado por gobiernos humanistas que den resultados a la ciudadanía, por lo que expresó su apoyo a De la Peña al escribir: “Voy con Santiago De la Peña Grajeda por un modelo de ciudad con futuro para tod@s”. Asimismo, sostuvo que los gobiernos emanados del PAN han dado resultados a las y los chihuahuenses y aseguró que es momento de consolidar un proyecto basado en un modelo humanista encabezado por “un líder visionario que sabe cómo gobernar”.

En su publicación, la panista destacó que la construcción de este proyecto debe realizarse con humildad, honestidad y compromiso, además de privilegiar la unidad para ofrecer una propuesta sólida en beneficio de la capital del estado. El mensaje fue acompañado de las etiquetas #YoConSantiago, #Chihuahua y #PartidoAccionNacional, lo que fue interpretado como un respaldo abierto a las aspiraciones políticas de Santiago De la Peña.