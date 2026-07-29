Ofrecen Capasits servicio gratis en prevención y atención de VIH y ETS

La Secretaría de Salud del Estado invita a acercarse a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), donde se brinda atención integral, gratuita y confidencial para la prevención, detección, tratamiento y seguimiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Estos espacios ofrecen una cartera de servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, entre los que se encuentran enfermería, nutrición, odontología, atención psicológica, trabajo social, consejería y vacunación.

También se realizan estudios de laboratorio, detecciones de VIH, sífilis y hepatitis C, y se cuenta con el acceso a la Profilaxis Pre Exposición (PrEP) y la Profilaxis Post Exposición (PEP).

Se brindan además tratamiento antirretroviral gratuito, talleres de adherencia terapéutica y entrega de insumos de protección para fortalecer las acciones preventivas.

Todo es proporcionado por personal capacitado, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, confidencialidad y atención sin discriminación, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno y contribuir a la prevención de nuevas infecciones.

En el municipio de Chihuahua, el Capasits está disponible de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Para solicitar información o agendar una cita, comunicarse al teléfono (614) 429-3300, extensión 17566.

En Ciudad Juárez se puede acudir al espacio de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Para recibir orientación sobre los servicios disponibles llamar al (656) 613-5510.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para acercarse a estas unidades especializadas y aprovechar los servicios que ofrecen, y reiteró que la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento son fundamentales para proteger la salud y mejorar la calidad de vida.