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Persistirá este jueves la onda de calor en las regiones norte, centro y noreste del estado; máxima será de 36°C en Chihuahua capital

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo despejado a medio nublado durante la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y ambiente fresco en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido en zonas serranas, y caluroso a muy caluroso en el resto de la región, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste) y Nuevo León (centro y este).

Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste) y puntuales fuertes en Durango (oeste y sur).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Aguascalientes.

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