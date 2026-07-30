Persistirá este jueves la onda de calor en las regiones norte, centro y noreste del estado; máxima será de 36°C en Chihuahua capital

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo despejado a medio nublado durante la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y ambiente fresco en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

⚠️⛈️En estados del noroeste, norte, sur y sureste de #México 🇲🇽, se pronostican #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes, durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/w6qrDWiguO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

Durante la tarde, ambiente cálido en zonas serranas, y caluroso a muy caluroso en el resto de la región, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste) y Nuevo León (centro y este).

Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste) y puntuales fuertes en Durango (oeste y sur).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Aguascalientes.