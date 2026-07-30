Ancelotti confirma oferta de Italia y reitera compromiso con Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que recibió una oferta para entrenar a su Italia natal, pero dijo que rechazó el puesto porque sigue comprometido con liderar a Brasil.

El entonces director deportivo de Italia, Paolo Maldini, quien jugó con Ancelotti y luego fue entrenado por él desde 2001 hasta 2009 en el AC Milan, dijo a los periodistas la semana pasada que se acercó a Ancelotti para que tomara el mando luego de que el equipo no lograra clasificarse para una tercera Copa del Mundo consecutiva.

“No es una cuestión de contrato; esa no es la razón”, afirmó Ancelotti a Pedro Ivo Almeida, de ESPN, este miércoles sobre su decisión de rechazar el enfoque de Italia. “Es porque tengo un compromiso con la CBF y con este país, porque este país me ha acogido tan calurosamente durante este primer año.

“Quiero quedarme aquí. Y he dado las gracias a la Federación Italiana, por supuesto, pero quiero quedarme aquí porque creo que es correcto y justo permanecer en un país que me ha acogido tan calurosamente, en una institución que me ha dado la oportunidad de trabajar”.

Después de Ancelotti, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) fue rechazada por el ex entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Los planes para nombrar a Andrea Pirlo fracasaron en medio de preocupaciones políticas sobre un acuerdo de patrocinio con la firma rusa de apuestas Fonbet.

Roberto Mancini fue confirmado el lunes como seleccionador de Italia por segunda vez.

Ancelotti firmó en mayo una extensión de contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hasta el Mundial de 2030, tras haberse hecho cargo el italiano de la selección nacional poco después de dejar el Real Madrid un año antes.