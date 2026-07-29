Escuchar a los vecinos es el primer paso para construir el Chihuahua que queremos: César Jáuregui

Como parte de sus recorridos por las colonias de la capital, César Jáuregui sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde escuchó de primera mano las principales necesidades de la comunidad y reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía para construir soluciones.

Durante la reunión, las y los asistentes compartieron las problemáticas que enfrentan en su colonia, expusieron propuestas para mejorar su entorno y, al término del encuentro, algunos aprovecharon para conversar de manera personal con Jáuregui y plantearle necesidades particulares.

Al iniciar su mensaje, César Jáuregui agradeció la presencia de los vecinos y reconoció el esfuerzo que representa dedicar tiempo a participar en este tipo de encuentros.

“Primero, antes que nada, debía agradecerles por haber venido. Yo sé que hay cosas incluso más importantes que hacer que venir a escuchar a un político, entonces les agradezco doblemente. Pero seguramente si están aquí es porque les interesa que a su colonia le vaya bien, mejorar su entorno, ver cómo se puede mejorar la situación aquí para que ustedes y sus hijos tengan un mejor futuro.”

Jáuregui reiteró que escuchar directamente a las familias es la mejor manera de conocer las necesidades reales de cada colonia y construir un proyecto que responda a las preocupaciones de la ciudadanía.

Asimismo, durante su intervención habló sobre la relevancia de la elección de 2027 y señaló que está en juego el rumbo que ha seguido Chihuahua durante los últimos años.

“Durante muchos años los chihuahuenses hemos construido un estado con oportunidades, empleo, inversión y desarrollo. Ese esfuerzo colectivo ha permitido generar mejores servicios y mejores oportunidades para las familias. Todo eso puede ponerse en riesgo si permitimos que siga avanzando el régimen centralista que hoy se está construyendo en el país”, expresó.

Finalmente, refrendó su compromiso de continuar recorriendo las colonias de la ciudad para mantener un contacto cercano con la ciudadanía y seguir escuchando las propuestas e inquietudes de las y los chihuahuenses.