Se reúnen diputados del GPPAN con el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

Diputados locales que integran el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado y que coordina Alfredo Chávez, se reunieron esta tarde en Palacio de Gobierno con el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Barrancas y ahí estuvieron presentes el coordinador Alfredo Chávez, representante del Distrito 18; las diputadas Nancy Frías y Joss Vega, representantes de los Distritos 12 y 15 con sede en la capital del estado.

También acudieron la diputada Xóchitl Contreras, del Distrito 5 con sede en Ciudad Juárez; Ismael Pérez Pavía, del Distrito 11, con sede en Meoqui, así como Jaime Torres Amaya del Distrito 13 y Roberto Carreón, representante del Distrito 19, con sede en Delicias, además del diputado Jorge Soto.

Según lo dio a conocer el coordinador de la bancada de Acción Nacional, la reunión con el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común fue con el objetivo de analizar y revisar diversos temas que tienen que ver con los Distritos locales que representan en el Poder Legislativo.