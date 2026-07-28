Prevén inversión en energía; detonará economía y acabará apagones

Gonzalo Aguilera, presidenta del Instituto Mexicano del Ejecutivos de Finanzas (IMEF) dio a conocer que se dará una coinversión en México con el tema energético, esto será una buena señal para el desarrollo económico.

Con 20 meses de una baja en inversión fija, casi dos años de semi inversión fija y este mes de julio se tubo un incremento del 5.1% anual principalmente impulsado por el sector constructor que obtuvo un incremento del 8.8%.

Un dato positivo es que se han estado aprobando fuertes inversiones en la generación eléctrica con participación del sector privado. Se estima que entrarán en funcionamiento proyectos que generen hasta 12 giga watts, muchos de ellos para reemplazar plantas de energía obsoletas.

“Hay buenas noticias en ese sentido porque ya se autorizaron coinversiones con el sector privado para que puedan desarrollar ciertos proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica, el problema de México no era la generación de electricidad, sino que esa electricidad llegara a los hogares y plantas industriales y era un faltante y esta coinversión debe salir mejorando”, comentó

Sin embargo, estas plantas tardarán en completarse y la CFE no ha anunciado inversiones nuevas en distribución y transmisión, que es donde tiene el monopolio. CFE debiera estar invirtiendo aproximadamente 10 mil millones de dólares anuales en distribución y no lo hace, motivo por el cual la red eléctrica se encuentre saturada y se experimenten apagones frecuentes.

Asegura que esta inversión dará paso a mejorar el tema de energía en el país y se dará una mayor inversión para México con soluciones.