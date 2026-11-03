Xavier Becerra, candidato de raíces mexicanas a gobernador de California, apela a familias trabajadoras

Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California, sale de un centro de votación tras emitir su voto durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre de 2026, en Sacramento, California. Foto: Ap

En plena jornada electoral, Xavier Becerra, el candidato demócrata de raíces mexicanas, quien busca convertirse en gobernador de California, lanzó un mensaje en X dirigido a las familias trabajadoras. Becerra recordó el esfuerzo de sus padres y llamó a los votantes a respaldar a quienes, como ellos, buscan oportunidades, informó el diario La Opinión de los Ángeles.

“Crecí siendo hijo de un obrero de la construcción y una oficinista que vinieron a California en busca del sueño californiano. Las familias trabajadoras del condado de San Diego desean lo mismo y merecen líderes que las apoyen: la presidenta pro tempore Monique Limón, la senadora Catherine Blakespear y Mara Elliott.”

Asimismo, realizó otras dos publicaciones en su cuenta @XavierBecerra de X, el primero en el que menciona que los negocios son el corazón de San Fernando y de California al tiempo que agradeció el apoyo de la asambleísta Celeste Rodriguez por haber hecho recorridos junto a él. El segundo destacando la visita al Homegirl Cafe y mencionando que de ello se trata California, de “comunidad, buena comida y vecinos que se apoyan entre sí. Hoy es día de elecciones. Vota”.

Sheinbaum saludó su posible victoria

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró con un aplauso la posibilidad de que el candidato demócrata Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, se convierta en el próximo gobernador de California.

Al respecto, recordó que alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. “Fíjense, son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. 39 o 40. De primera, segunda, tercera (generación). Y son parte de la vida de Estados Unidos. Porque son mexicanos estadounidenses”, indicó.

Agregó que esa población participa en la vida política del país vecino a través de sus partidos. “Entonces está muy bien que lo que es una parte de ese país pues tenga también su representación”, sostuvo.

Al preguntársele si una eventual victoria de Becerra rompería con la narrativa de grupos de ultraderecha estadounidenses contra la comunidad latina, la presidenta respondió: “Pues es la narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”.