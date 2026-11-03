Atropella camión urbano a peatón de 52 años en periférico R. Almada

Un hombre de 52 años de edad resultó con múltiples lesiones de consideración luego de ser atropellado por un camión del transporte público de la ruta Circunvalación 2, número económico 320, sobre el periférico R. Almada, a la altura del cruce con Misión de Santa Bárbara.

De acuerdo con el reporte, el peatón cruzaba por el paso peatonal cuando la unidad circulaba en sentido de poniente a oriente. Al llegar al cruce, el conductor presuntamente no se percató de la presencia del hombre y terminó arrollándolo, dejándolo lesionado sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la unidad URGE acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de levantar el reporte correspondiente y realizar el peritaje para deslindar responsabilidades.