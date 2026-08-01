Wim Wenders elimina la escena en la que Nastassja Kinski apareció en topless a los 13 años en ‘Wrong Move’

Wim Wenders y Nastassja Kinski alcanzaron un acuerdo para eliminar de forma definitiva la escena de ‘Wrong Move’ en la que la actriz apareció en topless cuando tenía 13 años, tras más de una década de solicitudes.

La polémica que durante años rodeó a Wrong Move (Falso Movimiento, de 1975) llegó a su fin. El director alemán Wim Wenders anunció que la película tendrá una nueva versión en la que eliminará la escena donde Nastassja Kinski, quien tenía 13 años durante el rodaje, aparecía en topless.

La decisión forma parte de un acuerdo alcanzado entre el cineasta y la actriz, quienes difundieron una declaración conjunta a través de la Fundación Wim Wenders. Ambos expresaron su deseo de que el legado de la película deje de estar marcado por este conflicto y que su amistad, construida durante décadas de colaboración, pueda restablecerse.

Wim Wenders ofrece disculpas públicas a Nastassja Kinski

En su mensaje, Wim Wenders, de 80 años, reconoció que Kinski “debió haber estado mejor protegida” durante el rodaje y le ofreció una disculpa sin reservas.

El director de títulos como Las Alas del Deseo y París, Texas explicó que eliminar la secuencia representa una decisión personal basada en una reflexión sobre su responsabilidad como realizador y sobre la evolución de los estándares éticos dentro de la industria cinematográfica.

Wim Wenders acepta eliminar la escena que Nastassja Kinski filmó topless cuando tenía 13 años (THA/Shutterstock/THA/Shutterstock)

El 23 de julio, el cineasta confirmó que la escena fue eliminada de manera definitiva y que no volverá a formar parte de ninguna edición futura de la película.

La nueva versión ya fue puesta a disposición de la actriz para su revisión antes de su eventual redistribución.

La petición que Nastassja Kinski mantuvo durante más de una década

La actriz alemana buscó desde principios de la década de 2010 que la escena fuera retirada. Durante años realizó solicitudes directas a Wenders y, posteriormente, recurrió a su abogado para insistir en la eliminación del fragmento.

Nastassja Kinski fue uno de los sex symbols del cine indie en los años setenta (Cannon/Everett/Shutterstock/Cannon/Everett/Shutterstock)

En entrevistas recientes con medios alemanes, Nastassja Kinski recordó que, aunque tenía apenas 13 años cuando filmó Wrong Move, ya era consciente de que aquella escena no era adecuada y lamentó no haber recibido la protección necesaria por parte de los adultos responsables de la producción.

Sus declaraciones reactivaron el debate público y aumentaron la presión sobre el director.

A principios de junio, Wenders respondió retirando temporalmente la película de todas las plataformas de distribución y exhibición, incluidos servicios de streaming, televisoras y distribuidores, mientras definía cómo abordar el caso.

El caso de Nastassja Kinski abrió el debate sobre el cine del siglo 20

Antes de aceptar modificar la película, Wim Wenders había planteado que obras como Wrong Move debían analizarse dentro de su contexto histórico y que cualquier intervención requería una discusión más amplia sobre la preservación del patrimonio cinematográfico.

Sin embargo, tras las críticas recibidas y nuevas conversaciones con Nastassja Kinski, finalmente cambió de parecer.

Wim Wenders acepta eliminar la escena que Nastassja Kinski filmó topless cuando tenía 13 años (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

En su declaración más reciente sostuvo que la experiencia demostró la importancia de garantizar la protección de los menores durante los rodajes y de encontrar nuevas formas de abordar películas realizadas bajo estándares distintos a los actuales, sin ignorar la experiencia de quienes participaron en ellas.

La Fundación Wim Wenders adelantó que continuará impulsando un diálogo con instituciones cinematográficas, especialistas y académicos sobre la conservación y contextualización de obras históricas.

La relación profesional entre Wim Wenders y Nastassja Kinski

Wrong Move marcó el debut cinematográfico de Nastassja Kinski. Años después, la actriz consolidó una carrera internacional con títulos como Tess (1979), dirigida por Roman Polanski, trabajo que le valió un Premio Globo de Oro, y posteriormente protagonizó Paris, Texas, considerada una de las obras más celebradas de Wim Wenders y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1984.

La colaboración entre ambos convirtió a Kinski en uno de los rostros más representativos del cine de Wenders durante la década de 1980, por lo que el conflicto alrededor de Wrong Move afectó también una relación profesional y personal que se extendió durante varias décadas.

¿De qué trata ‘Wrong Move’?

Estrenada en 1975, Wrong Move forma parte de la denominada Trilogía del camino de Wim Wenders y está inspirada libremente en la novela Wilhelm Meister’s Apprenticeship de Johann Wolfgang von Goethe.

La historia sigue a Wilhelm, un joven aspirante a escritor que abandona su hogar para recorrer Alemania en busca de experiencias que alimenten su vocación literaria.

Durante el viaje conoce a diversos personajes, entre ellos Mignon, interpretada por Nastassja Kinski, una adolescente silenciosa que viaja junto a un viejo artista callejero.

A través de esos encuentros, la película explora temas como la identidad, la creación artística, la soledad y el desencanto, elementos característicos del cine de Wenders durante la década de 1970.