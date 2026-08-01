Romina Hinojosa hace historia al ser la primera mexicana en participar en el Tour de Francia Femenil

Ciudad de México. La ciclista Romina Hinojosa (Lotto-Intermarché Ladies) debutó como la primera mexicana en el Tour de Francia Femenil en su quinta edición. La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa del certamen y usará el maillot amarillo del liderato, mientras Kim Le court y Demi Vollering, llegaron segundo y tercero, respectivamente.

Previo al inicio de la competencia, Hinojosa se mostró sonriente junto a su equipo y había una bandera mexicana entre el público, compartió la cuenta oficial del certamen.

Ya en la carrera, la tricolor, de 23 años, manifestó ímpetu desde el inicio y atacó desde los primeros momentos del trayecto, en mayoría llano, de 138 kilómetros con salida y meta en Lausana, Suiza. Al final, la mexicana terminó la etapa en el lugar 130, mientras su compañera alemana Linda Riedmann, colíder del equipo, se ubicó en el lugar 42.

Hinojosa, con cualidad de montañista, cumplió la función de escudera, en la que acompañó al equipo y protegió a las colíderes la belga Sandrine Tas (113) y Riedman.

A 40 kilómetros de la meta y con su temprano ataque, la tricolor estuvo junto al pelotón, el cual se mantuvo alejado de una fuga que emprendió la checa Nikola Nozková (Cofidis).

tomada del FB Le Tour de France Femmes avec Zwift﻿

Maud Rijnbeek (Volkerwessels) y Amanda Spratt (Lidl-Trek) alcanzaron a Idoia Eraso (Laboral Kutxa), y formaron un grupo de tres pedalistas que seguían de cerca a Nozková a 20 kilómetros de la meta. Finalmente, la fuga fue capturada a seis kilómetros del final.

En el último ascenso la Cote Saint-François, Wiebes (SD Worx-Protime) dio un esprint final a 200 metros del final y con mucha potencia aguantó la persecución de las pedalistas y se convirtió la pedalista con más victorias (6) en la historia moderna del Tour de Francia.

La campeona defensora, la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma), se ubicó octava de la clasificación general y la neerlandesa Vollering (FDJ United-SUEZ), monarca en 2023, en tercero.

El Tour consta de nueve etapas con un recorrido de mil 175 kilómetros entre Suiza y Francia, distancia considerada como la más exigente en la historia del certamen. La etapa 2 será este domingo entre Aigle y Ginebra con un trayecto de 147.9 kilómetros.