La versión peruana del Dr. Simi que causa furor y polémica en redes

La botarga del Dr. Guali en Perú desató comparaciones con el Dr. Simi y una ola de memes en redes sociales

La aparición del llamado “Dr. Simi peruano” provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios compararon su imagen con el popular personaje mexicano.

Se trata de un personaje perteneciente a La Botica del Dr. Guali, una cadena de farmacias en Perú que utiliza una botarga para promocionar sus establecimientos.

Aunque algunos consideran que se trata de un homenaje, otros creen que la estrategia busca aprovechar la popularidad del Dr. Simi.

¿Quién es el Dr. Guali y por qué lo comparan con el Dr. Simi?

La mascota de Dr. Guali luce bigote, cabello blanco y una personalidad amigable, características que muchos usuarios asociaron con el Dr. Simi.

Los videos publicados en TikTok muestran a la botarga bailando frente a las sucursales para atraer clientes, replicando una dinámica conocida en México.

Botarga del Dr. Guali en Perú (Captura de video)

Las comparaciones no tardaron en multiplicarse mediante memes y comentarios que bautizaron al personaje como “Dr. Simi de Temu” o “lo mismo pero más peruano”.

La conversación también impulsó la presencia digital de la farmacia, cuya cuenta oficial en TikTok ya supera los 6 mil seguidores gracias al contenido viral.

Mientras algunos usuarios celebraron el parecido con humor, otros cuestionaron si la imagen fue inspirada directamente en el éxito comercial del personaje mexicano.T

Hasta ahora, La Botica del Dr. Guali no ha informado si existe alguna relación con la marca del Dr. Simi o algún acuerdo comercial.

El caso demuestra nuevamente cómo las botargas continúan siendo una herramienta efectiva para atraer clientes y generar conversación en redes sociales.