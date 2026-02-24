William confiesa los problemas de salud mental que le genera su rol de príncipe

El príncipe William contó cómo ha aprendido a manejar sus emociones y a entender que no puede resolver los problemas de todos.

En una entrevista para el programa de BBC Radio 1, el príncipe William habló sobre lo importante que es hablar sobre la salud mental, así como facilitar el pedir ayuda cuando las personas lo necesiten. También comentó que a él le tomó tiempo comprender sus emociones y entender por qué se siente como lo hace. El príncipe también habló sobre la prevención del suicidio.

El príncipe William habla sobre la importancia de normalizar la salud mental

En el Mental Health Special del programa Radio 1’s Life Hacks, el futuro rey mencionó que se ha interesado en el tema de la prevención del suicidio y ha buscado las palabras correctas para poder hablar del mismo: “Me he involucrado en fomentar la concientización sobre la salud mental durante los últimos años y creo que este viaje nos ha llevado a hablar sobre la prevención del suicidio”.

Esta no es la primera vez que William habla sobre la salud mental. (Getty Images)

William enfatizó que la principal razón de muerte por año de los hombres jóvenes en Reino Unido es el suicidio: “6,500 hombres de menos de 45 años intentan suicidarse. Creo que es una catástrofe nacional real de la que no hablamos lo suficiente”.

Agregó que los hombres son la población más afectada ya que tres de cuatro suicidios son de hombres. William considera que esto sucede debido a la falta de apertura para hablar sobre la salud mental.

William habla sobre sentimientos con sus hijos

El futuro rey bromeó al decir que sus hijos a veces hablan “demasiado” sobre cómo se sienten y le dan muchos detalles, algo que él agradece. También mencionó que aunque le es difícil, intenta recordar que no puede “arreglar todo” y a veces únicamente solo los escucha.

También habló sobre cómo “la siguiente generación está entendiendo que las emociones están bien, que tendrán emociones muy incómodas y emociones increíbles y hay un gran espectro en medio”.

El futuro rey cree que sus hijos y la siguiente generación son más abiertos al hablar de sus emociones. (Getty Images)

William mencionó que su interés en la salud mental se ha basado en comprender por qué las generaciones pasadas no hablaban de ello, debido a las guerras y difíciles situaciones que vivieron, para entender en dónde estamos ahora. Agregó que es importante no guardar las emociones, algo que hacían generaciones pasadas, porque “terminas en tormento”.

El momento difícil del príncipe William como piloto de una ambulancia aérea

Durante la entrevista, habló sobre cómo su trabajo de piloto de una ambulancia aérea fue un momento difícil por el estrés que le generaba y el impacto de ver a personas en condiciones de salud complicada.

William mencionó que durante un descanso largo que tuvo notó que “mi salud mental se estaba deteriorando realmente” y dijo “Dios mío, estoy cargando el equipaje emocional de todos”, algo que lo estaba afectando.

William carga con el bagaje emocional de otras personas. (Getty Images)

El príncipe enfatizo en que es importante “hacer inventario” de todo lo que hemos vividos y lo que nuestro cerebro tiene que procesar para poder mantener una buena salud mental.

Uno de los momentos más difíciles del príncipe fue su trabajo como piloto. (Getty Images)

La importancia de tener herramientas para cuidar la salud mental de William

William mencionó, además, que las personas tienen una “caja de herramientas” que van completando con el paso de los años de acuerdo con las experiencias que cada persona va viviendo, sin embargo, no todas tienen las “herramientas” para poder enfrentar las distintas circunstancias de la vida.

El príncipe comentó que si vemos de esa manera la salud mental podemos normalizar el pedir ayuda cuando no tenemos la “herramienta” necesaria.

William considera importante normalizar el pedir ayuda. (Getty Images)

El futuro rey concluyó diciendo que “todos hacemos malabares con tantas cosas en la vida y no quieres tirar ninguna pelota”, lo que lleva a muchos a no encontrar tiempo para pedir ayuda, por lo que ha impulsado iniciativas para que profesiones vulnerables, como policías y médicos, tengan descansos obligatorios.

William considera que como sociedad se deben crear espacios para brindar ayuda mental sin obligar a los individuos a pedir ayuda, una situación que, según el príncipe, puede ser muy vulnerable.

El príncipe cree que la sociedad debe tener espacios para cuidar la salud mental. (Getty Images)

El royal mencionó que él trabaja en mejorar cómo maneja su empatía: “Siento el dolor de otros y eso me abruma a veces y debo trabajar en eso porque me preocupo cuando conozco a personas en problemas o teniendo un mal día y quieres ayudar […] Y no puedes necesariamente arreglarlo y eso me es muy retador emocionalmente”.

Finalmente, William concluyó que “ser amable contigo mismo es muy importante y aprender a amarte y entenderte” e invitó a las personas a autoevaluarse para entender por qué se sienten de cierta manera.